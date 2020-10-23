Çankırı'da 1 milyon 234 bin lira bedelle mesleki eğitim merkezi oluşturulacak

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 1 milyon 234 bin lira yatırım bedeliyle kurulacak eğitim merkezinde sanayi tesislerinin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştirilecek.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çerkeş Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, istihdamın Türkiye'nin önemli ve öncelikli meselelerinden olduğunu söyledi.
Çankırı'da istihdama katkı sunacak her türlü projeyi destekleyeceklerinin altını çizen Ayaz, "Sahada bir tarafta işsizlik, diğer tarafta da işçi bulamayan işveren profili var. Bu iki çizgiyi bir türlü kesiştiremiyoruz. İnşallah hayata geçecek bu tesis, bu alandaki açığı kapatmaya, istihdama, üretime katkı sunmaya büyük katkı yapacaktır." dedi.
AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nin iyi durumda olduğunu belirterek, "Derdimiz Çerkeş'i imar ve ihya etmek. Bu anlamda da Çankırı kalkınmada öncelikli bölgelerde olduğu için ve OSB bulunmasından dolayı 6. bölge teşviği alan bir nokta. Batıya doğru en son kapımız Çerkeş." diye konuştu.
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise yapılan projelerle gelecek nesillere en iyi iş imkanlarını sağladıklarını vurguladı.
Çerkeş OSB'de 11 sanayicinin faaliyet sürdürdüğünü anlatan Sopacı, "Mevcuttaki sanayicilerimizle beraber 100 milyon dolarlık yatırım yapılmış, 1200 çalışanımızla gelişen OSB'nin ilçemize, bölgemize ve Çankırı'mıza çok büyük katkı sağlayacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.
KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürüttüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Program kapsamında OSB ile çalışmalarımızı yürüttük ve bir proje geliştirdik. İmalat sanayisinin geliştirilmesine yönelik ileri seviye mesleki eğitim merkezi kurulması projesini tasarladık. Bu projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yerelde de uygulamasını kalkınma ajanslarının yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına sunduk. Proje kapsamında metal teknolojileri, ileri seviye kaynak teknolojileri, CNC operatörlüğü, çorap makineleri ve forklift operatörlüğü ile temel makine bakımına yönelik her türü eğitimin altyapısı hayata geçirilecektir. Proje bütçesinin 1 milyon 100 bin lirasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sağlamaktadır. Proje ile Çerkeş ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerimizin ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlamış olacağız."
Konuşmaların ardından mesleki eğitim merkezi projesinin hayata geçirilmesi için taraflar arasında protokol imzalandı.
Daha sonra OSB'ye giden Ayaz ve Çivitcioğlu ile beraberindekiler, bir fabrikanın temel atma törenine katıldı, bölgede faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti.
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