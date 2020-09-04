Çankırı, Çorum ve Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve ekipler eşliğinde iş yerlerini denetleyerek, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.
Vali Ayaz, gazetecilere, il genelinde ciddi vaka artışıyla beraber can kayıplarının da devam ettiğini belirterek, "Bunu engellemek için bizim aldığımız tedbirler var, ülke genelinde alınan tedbirler var. Düğünler de artık 1 saate indirildi. Düğün dışındaki tüm etkinlikler yasaklandı." dedi.
Vatandaşların zaruri olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini belirten Ayaz, şöyle konuştu:
"Nüfusa oranla vaka sayımız yüksek, vefat sayımız artıyor ama ülke genelinde durum bu. Şu an Ankara’da durum İstanbul’dan daha ciddi. Ankara ile olan yoğun temas da ister istemez bize olan riski artırıyor. Bayramdan beri gelen bir çığ var ve bu giderek büyüyor, bunu kıramadık, hala da artış devam ediyor. Onun için eylül süresince tedbirleri en üst düzeyde tutmamız gerek. Hızlı yayılan, zor söndürülen hastalıkla karşı karşıyayız. Bulaş riski çok yüksek. Düğünlerdeki kısıtlamaların sonuçlarını da minimum 10-15 gün sonra göreceğiz."
Belediye Başkanı Esen de Çankırı'da koronavirüs salgınında durumun ciddi olduğuna işaret ederek, "Maalesef ilk 5 aydaki vefat sayısı son bir aydaki sayıyla eşit. Ama durum hakikaten ciddi. Bugün hastanede yeterli sayıda tedavi uygulanabiliyor ama biz sonraki aşamalarda ne olabilir, daha kötüsünü düşünerek önlem alıyoruz." ifadelerini kullandı.
- Çorum
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanlarında maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.
Park ve bahçelerde de denetim yapan ekipler, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi uyarılarında bulundu.
Maske takmayan vatandaşların T.C. kimlik numaralarını not alan ekipler, daha önceki denetimlerde de uyarıldığı halde maskesi bulunmayanlara idari para cezası uyguluyor.
- Kastamonu
Kastamonu Vali yardımcıları Ünal Kılıçarslan ve Vedat Yılmaz ile Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çolak, polis ve zabıta ekipleri, Salı Pazar mevkisindeki iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetiminde bulundu.
Denetimde, vatandaşlara Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda alınan tedbirlere riayet etmeleri çağrısı yapıldı.
,Muhammed Kaygın,Bilal Kahyaoğlu
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