12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı - ÇANKIRI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Çankırı Belediyesi'nden görüntü- Belediye personelinden görüntü- Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in konuşması- İstiklal Marşı'nın okunması
Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandıÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi personeli İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı.Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve belediye personeli mesaiye başlamadan önce belediye binası önünde bir araya geldi.Esen, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele döneminde Türk milletinin bağımsızlığına ve Türk askerine olan inancı ile İstiklal Marşı'nı yazdığını söyledi.İstiklal Marşı'nın vatan, hürriyet, bayrak, istiklal, ezan gibi kutsal değerleri derin mısralarla işlediğini belirten Esen, "Bugün de görmekteyiz ki zor ve çetin dönemlerimizde milletimizi bir arada tutmaya devam ediyor ve edecektir. Milli marşımızın yazarı üstat Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ile anıyor, aziz şehitlerimizin hatırası önünde minnetle eğiliyorum. Bizler de bugün İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yıl dönümünde marşımızı coşku ile okuyarak mesaimize başlayalım istedik." dedi.Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatan Esen, "Olmamız gereken saatte görevimizin başında olarak ve özveri ile çalışarak devletimize ve milletimize var gücümüzle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Çankırı Belediyesi büyük bir ailedir. Sizler de bu ailenin bir ferdi olarak, bu konuda hassasiyet göstereceğinize şüphem yoktur. Tüm çalışanlarımıza bereketli ve hayırlı mesailer diliyorum." diye konuştu.Konuşmanın ardından Belediye Başkanı ve personel İstiklal Marşı okuyarak mesaiye başladı.
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