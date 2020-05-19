Çankırı Belediyesi personeli vatandaşları Atatürk maskesiyle karşılıyor

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kutlama programlarının iptal edilmesinin ardından, 19 Mayıs'ta mesai yapan santral, vezne, otobüs işletmeleri ve zabıta memuru gibi belediye personeli, Atatürk resminin yer aldığı karton maskeler taktı.Atatürk maskeleri belediyeyi ziyaret eden vatandaşlara da hediye edildi.Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, personelin duyarlılığının kendisini mutlu ettiğini söyledi.Salgın nedeniyle kutlama yapamadıklarını ifade eden Esen, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sözümüzde, yüzümüzde, yüreğimizde, geçmişimizde, geleceğimizde, her zaman fikrimizde olacak ve bu ülkenin her insanında ifade bulmaya devam edecektir. Bayramlarımız taşıdığı anlam, gurur, coşku ve onurdan hiçbir şey kaybetmemiştir." dedi.Belediye çalışanlarından Recep Yılmaz da pandemi nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda herhangi bir kutlama yapamamanın burukluğunu yaşadıklarını, bu şekilde farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.