19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun "İş Kodu Çalışma Grubu" toplantısı Çankaya Köşkü'nde yapıldı.
Burada konuşan Uçum, Kurulun, çalışma ilişkileri alanında 5 farklı çalışma grubu oluşturduğunu, bunlardan birisinin de "İş Kodu Çalışma Grubu" olduğunu belirtti.
Çalışma hayatında çok sayıda farklı kanuni düzenlemelerin bulunduğunu hatırlatan Uçum, temel çalışma ilişkileri alanında "Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu" gibi 4 farklı kanunun söz konusu olduğunu kaydetti.
Uçum, İş Kanunu'nda 43 konuda var olan düzenlemelerin, başka birçok kanunda da yer aldığına ve bunlar arasında çelişkilerin bulunduğuna dikkati çekerek, bunun uygulamada hak kaybına yol açtığını dile getirdi.
Kıdem tazminatı, iş güvencesi, çalışma süreleri, fazla çalışma ücretlerine ilişkin farklı uygulamaların bulunduğunu aktaran Uçum, şöyle konuştu:
"Bizim çalışma hayatında tek, ortak, standart dediğimiz bir hukuk sistematiğimiz yok. Biz, bu durumu 'mevzuat dağınıklığı' olarak tespit ettik. Bu çalışma grubu, İş Kodu Çalışma Grubu olarak bu konu üzerine çalıştayını yaptı. Bu mevzuat dağınıklığının sadece mevzuat uygulamasına ilişkin bir sorun olmadığını aynı zamanda çeşitli çalışan kategorileriyle ilgili hak kayıpları oluşturduğunu da tespit etti.
Böyle olunca da çalışma hayatında tek bir kanunun ve bu kanunun da kod şeklinde olması yönünde bir görüş ortaya çıktı. Kod kanunundan kasıt, çalışma ilişkilerinin bir genel düzenlemesinin yapılması, sonra her alana özgü düzenlemelerin o kanun içerisinde ayrı ayrı bölümler şeklinde yer almasıdır."
Basın İş Kanunu'nun da böyle bir iş kodunun içerisinde yer alabileceğine işaret eden Uçum, böylece basın çalışanları ile diğer çalışanlar arasındaki uyumsuzlukların giderilebileceğini söyledi.
"NİHAİ TASLAK CUMHURBAŞKANI'NIN ONAYINA SUNULACAK"
Mehmet Uçum, bu nedenle bir politika belge taslağı oluşturduklarına değinerek, bu belgelerin, politika kurullarının önemli ürünleri olduğunu kaydetti.
Hukuk Politikaları Kurulunun, çalışma hayatında "İş Kodu Kanunu" için bir politika belge taslağı oluşturarak, bunun üzerine çalıştığını anlatan Uçum, bugünkü toplantıda katılımcıların birinci taslakla ilgili görüşlerini paylaşacağını, burada ortaya çıkan ağırlıklı görüşe göre taslağın içeriğinin geliştirileceğini dile getirdi.
Uçum, nihai taslağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını, kabul edilmesi durumunda bunun Cumhurbaşkanlığı Programı'nın bir parçası haline geleceğini ve TBMM'de yasalaşacağını aktardı.
Toplantıya, yargı üyeleri, akademisyenler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
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