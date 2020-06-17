Çankaya'da kurban satış yeri tahsisi için başvuru tarihleri açıklandı

AA

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurban satış alanı için başvuru yapacak kişilere eşit hizmet vermek amacıyla yer tahsisleri 3 Temmuz'da çekilecek kura ile belirlenecek.

Yedeklerin de belirleneceği kura sonucunda hak kazananların boş bıraktığı yerlere yerleşimi 7 Temmuz'da yapılacak. Kuraya katılanlardan başvuru bedeli olarak 3 bin 500 lira ve çadır tahsis bedeli için 500 lira talep edilecek.

Kura sonucu yer tahsisi yapılanların toplam ödeme tutarından bu bedel düşülecek ve yer tahsisi yapılamayan başvurucuların yatırdıkları 500 lira ise iade edilecek.

Kurban yeri almak isteyenlerin, başvuru dilekçesini Çankaya Zabıta Müdürlüğüne en geç 2 Temmuz'a kadar teslim etmeleri gerekiyor.