Çankaya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - ANKARA

AA

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara ile Çankaya Emniyet Müdürü Zafer Kalkan'ın da katıldığı denetimlerde, Çukurambar Mahallesi'ndeki kafe ve restoranlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum ile alınan tedbirler incelendi.

Esnaftan müşterileri bilinçlendirmeleri ve kurallara uyum konusunda destek istenen denetimde, Çankaya Kaymakamı Buhara, kafelerde ve restoranlardaki müşterilerle selamlaşarak maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeni bir döneme geçtiklerini ve 7 gün boyunca farklı işletmeler ve farklı alanların denetleneceğini vurgulayan Buhara, "Bugün alansal bazlı ilk denetimimizi yapıyoruz. Bu pazartesi kafe, restoran ve benzeri işletmelerin denetimini yoğun şekilde gerçekleştireceğiz. Emniyet birimlerimiz, diğer ilgili arkadaşlarımız ve denetim görevlilerimiz sabah itibarıyla bu faaliyetlerine başladılar. İçkili yer ve diğer restoran kısımlarımız da akşam üzeri daha yoğun denetlenecek." diye konuştu.

Buhara, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Çankaya'da bugüne kadar yaklaşık 5 milyon 500 bin lira tutarında idari para cezası uygulandığını belirterek, "Biz idari para cezası uygulaması taraftarı değiliz, daha çok vatandaşlarımızı uyarmak ve bilgilendirmek maksadıyla aslında bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çankaya'daki denetimlerde yüksek oranda bir farkındalığın oluştuğunu ifade eden Buhara, "Denetim yaptığımız işletmeler başta olmak üzere bu yönde gayret gösteren, bu mücadelede irade ortaya koyan ve bize yardımcı olan esnafımıza, işletmelerimize teşekkür etmek istiyorum. Yine vatandaşlarımızın da çok yüksek oranda bir duyarlılık gösterdiğini ve bu konuya hassas olduklarını görüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.