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        Haberler Gündem Çankaya'da ikramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı

        Çankaya'da ikramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı

        Çankaya Belediyesi bünyesindeki temizlik işçileri, ikramiyelerinin ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlatma yaparak bazı mahallelerde çöpleri toplamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 18:57 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:26
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        Belediye işçileri, iş yavaşlatıp çöp toplamadı
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        DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası bünyesindeki Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, ikramiyelerinin zamanında ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlattı.

        Bu kapsamda, Çankaya'daki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. Bu nedenle Ayrancı semti ve Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin taştığı, kaldırımlarda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.

        Vatandaşlar, hem insan sağlığı hem de çevre açısından risk oluşturan durum nedeniyle sosyal medyada da tepkilerini dile getirerek, sorunun çözüme kavuşturulmasını talep etti.

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