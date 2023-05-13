ÇANKAYA, ÇUBUK, ELMADAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023
Çankaya, Çubuk, Elmadağ Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Çankaya, Çubuk, Elmadağ Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Çankaya, Çubuk, Elmadağ Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.
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Çubuk 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Çubuk 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Elmadağ 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Elmadağ 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız