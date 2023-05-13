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Çankaya, Çubuk, Elmadağ Seçim Sonuçları 2023: Çankaya, Çubuk, Elmadağ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Çankaya, Çubuk, Elmadağ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri günü geldi çattı. Oy kullanma işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından gözler sonuçlara çevrilecek. Seçmenlerin 17.00'da bitecek olan oy kullanma işleminden sonra Çankaya, Çubuk, Elmadağ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları Haberturk.com'dan takip edilebilecek. İşte YSK'ya göre Çankaya, Çubuk, Elmadağ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları...

Giriş: 13.05.2023 - 22:21 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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