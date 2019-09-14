Ankara'da CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in bir afişi dikkat çekti. "Biz tatil yapmadık" başlığı bulunan afişte yaz boyunca 100 bin Çankayalının açık hava sineması ve yaz konserleriyle buluşturulduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden bir süre sonra yaptığı Bodrum tatili ve İstanbul'u vuran sel felaketi sırasında tatilde olması eleştiri konusu olmuştu. Taşdelen'in afişi bu nedenle manidar bulundu. Belediye kaynakları ise İmamoğlu'na bir gönderme olmadığını bildirdi.