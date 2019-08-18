Canına kıymak isteyen kadını son anda itfaiye erleri ve polis kurtardı

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Karayolları Köprüsü üzerine gelen S.Y. isimli kadın burada korkulukları aşarak, diğer tarafa geçti ve bunalıma girdiğini ifade ederek canına kıymak istedi.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, genç kadını suya atlayacağı esnada yakaladı.

Gözyaşı döken kadına ilk müdahale burada yapıldıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.