Canilik! Sokak köpeğine kaynar su döktüler

Ortahisar ilçesi Kireçhane Mahallesi'nde hayvanseverlerin beslediği sokak köpeğinin yaralı olduğunu görenler, belediyeye bildirdi. Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği 'Küçük Dostlar Kliniği'ne götürdü. Kontrolde, kaynar su dökülen köpeğin sırtında derin yanıklar oluştuğu belirlendi. Tedaviye alınan ve 'Yanık' adı verilen sokak köpeğine, girdiği bazı binalardaki daire önlerinde bulunan ayakkabıları çekip dışarı çıkardığı gerekçesiyle saldırıldığı iddiaları üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli HAYDİ ekipleri araştırma başlattı.

"SIRTI KOMPLE YANMIŞ"

Veteriner hekim Ahmet Köz, köpeğin yaralı halini gördükten sonra olayı anladıklarını belirterek, "Köpeği kaynar suyla yakmışlar. Bize geldiğinde yaraları kötü durumdaydı. Su yüksekten atılmış gibi. Sırtın arkasından başlıyor, kuyruğuna kadar yanıklar var. Çoğunlukla kürek kemiklerinin arasında yoğun, sırtına kadar komple yanmış. Yaralarının etrafını tıraşlayıp yanık tedavisine başladık. Mahalledekiler köpekten rahatsız olduğu için üzerine kaynar su dökülerek yakmışlar. Bunu vicdanlarına nasıl sığdırdıklarını bilmiyorum. Biz tedavi ederken çektiği acılara üzülüyoruz. Bunu yapan insan, nasıl vicdanı rahat şekilde uyuyabiliyor?" diye konuştu.

"AYNI YERE BIRAKMAYACAĞIZ"

Köpeğin çektiği acı nedeniyle yemek yemediğini söyleyen Köz, "Buraya geldiğinde çok korkmuştu, dokunmaya çalışınca bağırıp kaçıyordu. İlk gün serum verdik sonrasında yemek yemeye başladı. Burada sevgiyle yaklaşıldığını, zarar görmediğini, yaralarının özenle tedavi edildiğini gördü. Normalde yasalar, hayvanın alındıktan sonra kısırlaştırılıp, küpelenip, aynı yere bırakılmasını öngörüyor. Bu hayvan için istisna yapacağız ve aynı yere geri bırakmayacağız, güzel ve güvenli bir yuva bulup yuvalandıracağız" dedi.