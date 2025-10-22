Habertürk
        Caniden korkunç pusu! Eski karısını öldürdü!

        Caniden korkunç pusu! Eski karısını öldürdü!

        Kadın cinayetlerine bir korkunç olay daha eklendi. Çankırı'da eski eşi tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 22.10.2025 - 11:06
        Caniden korkunç pusu! Eski karısını öldürdü!
        Çankırı'da eski eşi tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez (40), sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktığında eski eşi S.Y. (43) tarafından bıçaklandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kertlez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden yaya olarak kaçan S.Y. ise Yapraklı ilçesi kara yolu kenarında bıçakla intihar girişinde bulundu. Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        #Son dakika haberler
