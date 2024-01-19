Canı tatlı çekenler için: Hafif çilekli pasta tarifi

Yapılışı:

Fırını önceden ısıtın ve 180 dereceye ayarlayın. 2 adet yaklaşık 23 santimetrelik yuvarlak kek kalıbını yağlayın veya altına yağlı kağıt serin. Pastanın yapılışına geçin ve büyük bir kaba oda sıcaklığındaki tereyağını ve şekeri alıp çırpmaya başlayın.

Yumurta aklarını yüksek hızda, birleşene kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. Sütünüzü de ekleyin ve çırpmaya devam edin. Mikserinizi düşük hıza alın ve un, karbonat gibi olan kuru malzemelerini karışıma ekleyin.