Ailesini katletmişti! Sır perdesi aralandı!

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında kırsal Yamalak Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.
3 çocuk babası Hüseyin Şentürk (71), ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk (71) ile konuşmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı.
OLAY YERİNDEN KAÇIP HAYATINA SON VERDİ
DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Hüseyin Şentürk yanında getirdiği tabancayı çıkartarak, önce eşi Huriye Şentürk, ardından da kızı Sevda Şentürk'e (49) art arda ateş etti.
Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin Şentürk 35 AN 7529 plakalı minibüsle kaçtı. Şentürk, yaklaşık 300 metre gittikten sonra durdurduğu minibüsünün içinde aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti.
EŞİ OLAY YERİNDE KIZI HASTANEDE ÖLDÜ
Silah seslerini duyan komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Huriye Şentürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevda Şentürk de kurtarılamadı.
ÜÇ CENAZENİN OTOPSİ İŞLEMİ SÜRÜYOR
Huriye, Sevda ve Hüseyin Şentürk'ün cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi´ne gönderildi. Şentürk ailesinin fertlerinin otopsisinin sürdüğü bildirildi.
EŞİNİ BİR ARAYA GELMEYE İKNA EDEMEDİ
Yıllarca incir ve zeytin ticaretiyle uğraşan Hüseyin Şentürk'ün 3 yıl önce iflas ederek icralık duruma düştüğü, bu nedenle ailevi sorunlar yaşadığı belirtildi. Yakınları, işleri yeniden düzelmesine rağmen, yaklaşık 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu ayrı yaşadığı eşini yeniden bir araya gelmeye ikna edemediğini söyledi.
DAMADININ ÜZERİNDEKİ EVİN TAPUSU
Şentürk'ün olay günü, iflasının ardından icradan satılmaması için yurt dışında yaşayan damadının üzerine yaptığı oturdukları evin tapusunu geri almak için eşiyle konuşmaya gittiğini belirten yakınları, aralarında çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlemiş olabileceğini ileri sürdü.
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