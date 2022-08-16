Cani koca, muhtarlığa sığınan karısını katletti!

İHA

Afyonkarahisar'da kahvehanede tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan bir kişi, ardından muhtarlığa sığınan karısını öldürdü. Kaçan saldırgan, polisin yaptığı başarılı takip sonrası saklandığı metruk binada yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay Sandıklı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.U. (37) isimli cani, oturduğu kahvehanede henüz belirlenemeyen bir sebepten İ.D. (27) isimli kişiyle tartıştı.

MUHTARLIĞA SIĞINAN KARISINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre M.A.U., yanındaki silahla İ.D.’nin üzerine ateş açarak olay yerinden ayrıldı.

M.A.U., daha sonra karısı S.U.’nun peşine düştü. Zanlı muhtarlığa sığınan karısını yakalayarak burada üzerine ateş açıp olay yerinden kaçtı.

METRUK BİNADA YAKALANDI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler İ.D.’yi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, S.U.’nun ise hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ayrıca kahvehanede bulunan A.D. (55) isimli kişi de açılan ateşte hafif şekilde yaralandı.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı M.A.U.’yu polis ekipleri yaptıkları başarılı takip sonrası metruk bir binada yakalayarak gözaltına alındı.