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Eşini boş araziye götürüp başını kesti!

Denizli’de tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu

Giriş: 30.11.2022 - 09:13 | Güncelleme: ABONE OL
CANİ KOCA DEHŞETİ | Denizli'de yaşandı: eşini boş araziye götürüp başını kesti! - Öne çıkan haberler
Eşini boş araziye götürüp başını kesti!
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İHA

Denizli'de olay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak'ta meydana geldi.

BABASINI BACAĞINDAN BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı.

KARISINI SÜRÜKLEYEREK EVDEN ÇIKARDI

Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı.

BOŞ ARAZİDE EŞİNİN BAŞINI KESTİ

Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak’ı başını keserek öldürdü.

KADININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Yaşan dehşet dolu anların şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

BIÇAKLA BİRLİKTE TESLİM OLDU

Tartışmanın yaşandığı adrese giden jandarma ekiplerini karşısında gören Ahmet Emre Irmak, işlediği cinayetin ardından geri döndüğü evinde suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.

BABASI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Karısını vahşice öldüren koca gözaltına alınırken, evde yaralı halde bulunan baba Hikmet Irmak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet Emre Irmak’ın rahatsızlığına bağlı ilaçlar kullandığı iddia edildi. Kadın cinayeti kurbanı olan Elif Irmak’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı. Yaralı babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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