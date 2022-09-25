Cani evlat kan dondurdu!

DHA

İstanbul'da, annesini vahşice öldürdükten sonra evi ateşe veren şahıs, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Olay, saat 16.30 sıralarında Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesi Hava S. ile tartıştı. Bıçakla annesini öldürdükten sonra kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi.

EVİ ATEŞE VERİP, KAPIYI KİLİTLEDİ Vatandaşların korkunç olayı ihbar etmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

"MADDE BAĞIMLISI OLDUĞUNU BİLİYORUZ" Mahalle sakini Mesut Usta, "Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini öldürdüğünü öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış" dedi.