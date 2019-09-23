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Canevim yeni bölüm ne zaman? Canevim bu akşam yok mu? soruları dizinin yeni bölümünü her zamanki yayın saatinde ekranlarda bulamayan izleyici tarafından soruluyor. İşte 23 Eylül 2019 ATV yayın akışı ve Canevim dizisine dair detaylar...
CANEVİM BU AKŞAM YOK MU? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Canevim dizisi normalde her Pazartesi 20.00'de ATv ekranlarında oluyordu. Ancak bu akşam yapılan yayın akışı değişikliğinde Canevim dizisi saat 22.00'de ekranlarda olacak.
CANEVİM 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
"O sadece karşılık beklemeden beni sevip, yanımda oldu..."
— Canevim (@canevimdizi) September 19, 2019
Şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Bu olay özellikle Feryal'i küplere bindirirken, Ceylan ise Ömer'i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir. Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar.
— Canevim (@canevimdizi) September 16, 2019
Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Müjgan'ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener karşı bir hamle yapar. Elvan'ın hayatını karartan eski sözlüsünün ani dönüşü, Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdidi ortaya çıkarır. Ceylan ve Taylan'ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?
ATV YAYIN AKIŞI - 23 EYLÜL 2019
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anıl ile Tatlı Sert
13.00 ATV GÜN Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
22.00 Canevim (yeni bölüm)
01.00 Güven Bana
03.15 Yeter
05.35 Kırgın Çiçekler
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