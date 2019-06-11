Canevim ekranlara gelen son bölümde Taylan’ın şüpheli davranışları, Ceylan’ı her adımda zorlamaya devam ederken, Ömer'in varlığı, Taylan'a karşı Ceylan'ın etrafında görünmez bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Peki Canevim 3. yeni bölümde neler olacak? Ömer Kılıç ölecek mi? İşte Canevim 3. yeni bölüm fragmanı...

CANEVİM 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

CANEVİM 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Taylan’ın şüpheli davranışları, Ceylan’ı her adımda zorlamaya devam eder.

Ömer'in varlığı, Taylan'a karşı Ceylan'ın etrafında görünmez bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Ancak Taylan'ın şüpheli davranışları, Ceylan'ı her adımda zorlamaya devam eder. Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varır. Taylan, Ceylan için ördüğü duvarların Ömer tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir. Bu sırada Kars'tan gelen bir haber, mutlu bir yuva kurmak için gün sayan Ceylan ve Ömer'i bir yol ayrımına getirir.

Elvan, peşindeki tehlikeden sıyrılmaya çalışırken, onu asıl zorlayan ailesine dair kabusları olur. Müjgan ve Ayşe'nin, Elvan'a karşı merakı artmış, üstelik Elvan'a dair söylentiler evin sınırlarını da aşmıştır. Elvan yüzleşmesi zor gerçeklerden kaçmak için en iyi bildiği yolu deneyecektir.