Caner Özyurtlu: Sinan Çetin'in o lafından çok utanmıştım - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Sarp Apak, arkadaşı Caner Özyurtlu'nun YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Apak ve Özyurtlu, seneler önce başlarından geçen bir olayı anlattı.

Özyurtlu, Sarp Apak ile 2006'da Sinan Çetin'in yönettiği bir reklam filminde rol aldıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Sinan Çetin çekimler sırasında hangi okuldan mezun olduğumu sormuştu. Ben de "İstanbul Devlet Konservatuvarı'ndan" demiştim. Ardından "Bir daha hatırlatın oradan mezun olan kimseyle çalışmayalım" dedi. Çok utanmış ve mutsuz olmuştum. Şu an komik geliyor ama o laf çok koymuştu.