"TARİFİ OLMAYAN BİR AŞK"



Erkin, Şükran Ovalı ile dudak dudağa çekilen karelerini ise sosyal medya hesabından, "Tarifi olmayan bir aşk..." notuyla takipçileriyle paylaşmıştı. İkilinin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni almıştı.