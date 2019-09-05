Geride bıraktığımız hafta kızlarının 1. yaş gününü kutlayan ve doğum günü partisinde ki görüntülerden dolayı "Gergin geçen parti" haberleri yapılan çiftin mutlu halleri gözlerden kaçmadı.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve bir restoranda aile yemeği yiyen Erkin ailesi, daha sonra dünyaca ünlü markaları gezerek alışveriş yaptılar. Son olarak da kızları Mihran Ela için çocuk giyim mağazalarından alışveriş yaparak alışveriş turlarını tamamladılar.