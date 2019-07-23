23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Futbolcu Caner Erkin, oyuncu Şükran Ovalı ile 2 sene önce dünyaevine girmişti. Çiftin bebekleri Mihran Ela, yaklaşık 11 aylık oldu.
İkili, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.
"SÖZÜN YETMEDİĞİ YERDEYİM"
Çift, bu kez sosyal medya hesabından romantik pozlarını paylaştı. Ovalı, pozlarını sosyal medya hesabından, "Sözün yetmediği yerdeyim" notuyla yayınladı. Eşi Caner Erkin, Ovalı'nın paylaşımına, "Ben hep o yerde olacağım" yorumunu yaptı.
"TARİFİ OLMAYAN BİR AŞK"
Erkin, Şükran Ovalı ile dudak dudağa çekilen karelerini ise sosyal medya hesabından, "Tarifi olmayan bir aşk..." notuyla takipçileriyle paylaştı. İkilinin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
ŞÜKRAN OVALI ERİDİ
2017 yılında dünyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu eşi Caner Erkin, geçtiğimiz aylarda bir alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı. Geçtiğimiz ağustos ayında anne olan Ovalı'nın hamilelik kilolarını vermesi dikkat çekerken çiftin mutluluğu gözlerden kaçmamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!