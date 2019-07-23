"SÖZÜN YETMEDİĞİ YERDEYİM"

Çift, bu kez sosyal medya hesabından romantik pozlarını paylaştı. Ovalı, pozlarını sosyal medya hesabından, "Sözün yetmediği yerdeyim" notuyla yayınladı. Eşi Caner Erkin, Ovalı'nın paylaşımına, "Ben hep o yerde olacağım" yorumunu yaptı.