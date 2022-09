Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Caner Erkin, Milli Takım'ı bıraktığı şeklinde açıklamalarda bulunan TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'u yalanladı. Tecrübeli sol bek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Altıntop'a sert tepki gösterdi.

Caner Erkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MİLLİ TAKIM BENİ BIRAKMIŞ!"

"Milli takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Yeri geldi sakatlığım oldu kaçmadim yine oynadım. Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki; Milli takımı bırakmışım. Ben Milli takımı bırakmadım, bana ihtiyaç oldugu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli takım beni bırakMIŞ!"