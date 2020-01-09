Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ın özellikle hücum anlamında en etkili isimlerinden birisi olan Caner Erkin, Antalya kampında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'a çağrılmaması ile ilgili "Her zaman Milli Takım'da olmak istiyorum. Son zamanlarda Şenol hoca beni çağırmadı takıma. Neden kadroda olmadığımı da bilmiyorum. Kendisiyle de konuşmadık. Geçen bir açıklama yaptı kendisi, 'Sorunlarını çözmesi gerekir' tarzında... Saha içinde hiçbir problem yoktu aramızda. Beni arayabilir, konuşabilir. Çözemedim. Sonuçta takımın hocası o, çağıracak olan da. Bekliyorum ben her zaman hazırım" ifadelerini kullandı.

Caner şöyle devam etti:

"SÖZLEŞME UZATMADA SIKINTI OLMAZ"

"Sözleşme uzatma konusunda bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'la görüşmeden önce hiçbir kulüple görüşme durumum olmaz."

"AVCI'NIN SİSTEMİ BENİM İÇİN DAHA KEYİFLİ"

"Abdullah Hoca'nın sistemi biraz daha öne çıkmamızı istiyor. Bu benim için daha keyifli oldu. Top hep ayağımda olsun istiyorum. Geçen sene bazen karambol oyunu oynuyorduk. Sezon başındaki kırılma döneminden iyi çıktık. İkinci devre daha istekli bir Beşiktaş olacak."

"SAHADA OLAYIM YETER"

"Mevki önemli değil, ben sahada olayım yeter. Futbola forvet olarak başladım, sol açık oynadım. Birden bek oldum. En rahat bek pozisyonunda hissediyorum."

"PSİKOLOJİK YARDIM ALIYORUM"

"Eşimle bazen maçın tekrarını izliyoruz, 'Nasıl bu kadar agresif olabiliyorsun' diyor. Bu konuda psikolojik yardım da alıyorum. Çözmeye çalışıyoruz. Haksızlığa gelemiyorum. Bana yapılsa bazen susuyorum ama takım arkadaşıma yapılınca daha çok tepki veriyorum."

"VAR'DA İYİ OLMAYAN KONULAR VAR"

"VAR'da iyi olmayan bazı konular var. %100 ofsayt olan pozisyonda hakem bayrağı kaldırmıyor, depar atmak zorundayız. Orada ben sakatlanabilirim, forvet de sakatlanabilir. Bu konuda sıkıntı yaşıyorum. Kural böyle işte."