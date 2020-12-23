Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 4-1 mağlup ettiği müsabakada Caner Erkin yaptığı 2 asistle ön plana çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu Erkin, Nazım’ın ve Gustavo’nun attığı gollerde asisti yapan isim olurken, bu sezon Süper Lig’de forma giydiği 14 maçta toplamda 6 asist yaptı.

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