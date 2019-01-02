Caner Erkin eşiyle bu fotoğraflarını paylaşıp altına, "Bana evet diyeli 2 yıl olmuş aşkım.İnşallah sonsuza kadar beraber olacağız. Seninle geçen her saniye benim için çok değerli,hep elimi tut hep yanımda ol. Çok aşığım sana çok be çok prensesim..." notunu düştü.