Boz, "Karadeniz'i gitmek çok istiyoruz. Ben yıllar önce Karadeniz'e gitmiştim ve oradaki yaylaları gezme şansım olmuştu, çok etkilenmiştim. Hem insanı hem yemekleri hem doğası gerçekten beni çok etkilemişti. O yüzden Caner'i de oraya götürüp, Vina'ya da Karadeniz'in güzelliğini ve insanını tanıştırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sırada söze giren Erdeniz, "Vina'yla tek başımızaydık. Çok da zorlanmadık. Ben kızımla birebir vakit geçirmeyi seviyorum. Müge'yi çok özledik" şeklinde konuştu.

"OYUNCU OLMASI BENİM İÇİN BİR ZORLUK DEĞİL"

Basın mensuplarının, "Oyuncu eşi olmak zor mu?" sorusunu da cevaplayan Caner Erdeniz, "Zor değil. Herkesin kendi düzeni var, o konuda Müge de, ben de karşılıklı olarak kendi alanlarımıza saygı gösteriyoruz. Müge'nin oyuncu olması benim için bir zorluk değil" açıklamasında bulundu.

"TEKLİFLERE AÇIĞIZ"

Boz, son olarak gazetecilerin, "İleride birlikte bir sinema filminde rol alır mısınız?" sorusuna, "Açıkçası ben Caner'i çok yetenekli görüyorum reklam filmlerinde de yer aldığı için... Kamera karşısında baya rahat. Geçen seneye göre bu sene daha da iyi. Tekliflere açığız" cevabını verdi.