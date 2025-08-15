Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Candan Erçetin: O liste kariyerimdeki utanç verici olaydı - Magazin haberleri

        Candan Erçetin: O liste kariyerimdeki utanç verici olaydı

        Ünlü şarkıcı Canan Erçetin, yıllar önce "Türkiye'nin en seksi kadınları" listesine dâhil edilmiş olmasının kendisini utandırdığını ve rahatsız ettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 08:32 Güncelleme: 15.08.2025 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kariyerimdeki utanç verici olaydı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzun süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Candan Erçetin, samimi açıklamalarda bulundu. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'ne yerleşen Erçetin, verdiği bir röportajda kendisinin seksapel üzerinden tanımlamasını "çok ayıp" olarak nitelendirdi.

        Ünlü şarkıcı, "Türkiye’nin en seksi kadınları" listesine kendisinin rızası olmadan dâhil olduğunun ifade ederek; "Utanacağım şeyler yapmam. O haber benim çok utandığım bir haberdi. Sadece şarkı söylediğim ve bir kliple çıktığım için böyle bir değerlendirmenin içine sokuldum. Mesela güzellik yarışmasına katılmak istiyorsan başvurursun. En seksi yarışmasında var olmak istesem başvururum" dedi.

        REKLAM

        Candan Erçetin, ayrıca; "Yıllarca 12 sene okumuşum, konservatuvarda eğitim almışım. Duygusu ağır basan, dinleyiciyle paylaşmaya çalıştığım şarkılar üretmişim. Niye ben seksi kadınlar içine giriyorum? Çok ayıp değil mi bu? Hiç de öyle değilim aslında. Bir taraftan da hiç flörtöz değilimdir, bayağı bildiğin odunum. Magazin basınıyla çok maceramız oldu. Tanımadığım insanlarla birlikte olmamdan tut, dolu konserlerin boş geçtiği manşetlere kadar… Hepsiyle mücadele ettim" ifadelerini kullandı.

        "Candan bir sohbet"
        Haberi Görüntüle
        Candan Erçetin'in bilinmeyen hastalığı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Candan Erçetin

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ve 43 kişi gözaltında
        İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ve 43 kişi gözaltında
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!
        70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        Habertürk Anasayfa