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        Haberler Müzik Candan Erçetin çıplak ayakla konser verdi - Magazin haberleri

        Candan Erçetin çıplak ayakla konser verdi

        30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılışında sahne alan Candan Erçetin, çıplak ayakla sahneye çıkarak konser verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 07:26 Güncelleme: 19.09.2023 - 08:05
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          Adana’da Merkez Park içerisinde bulunan Amfi Tiyatro Sahnesi’nde 30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı.

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          Festivalin açılışında ise ünlü şarkıcı Candan Erçetin konser verdi.

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          Candan Erçetin, çıplak ayakla sahneye çıkarak birçok filmlerdeki şarkıları ve kendi şarkılarını söyledi.

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          Festivalin açılışına gelen birçok Adanalılar, Candan Erçetin’i ayakta alkışladı.

          Fotoğraflar: İHA

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