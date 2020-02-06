06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş'ta meşhur 'tirşik çorbası'nın yüksek dozda antioksidan içerdiğini belirterek, "Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız" dedi.
"KIŞIN BOL BOL YERSENİZ GRİP OLMAZSINIZ"
DHA'nın haberine göre; Karatay, Kahramanmaraş'a özgü 'Andırın doktoru' olarak da bilinen 'tirşik çorbası'nın çok sağlıklı olduğunu söyledi. 'Yılan otu', 'Yaban pancarı' olarak da bilinen zehirli tirşik otundan hazırlanan ancak fermantasyondan sonra pişirilen çorbanın özellikle kış mevsiminde tüketilmesi gerektiğini kaydeden Karatay, "Ben ilk defa görüyorum ve hakikaten çok zehirli bir otmuş. Fakat bir veya iki gece fermante yapıldığı zaman doğal olan her şey sağlıklı olur. Müthiş bir ekşi lezzeti var, çok güzel de hazırlanmış, hazırlayanın ellerine sağlık. Aşırı ekşi olmasının sebebi C vitamininin, yani çok yüksek doz antioksidan, doğal antioksidan içerdiğini gösteriyor. Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız, viral enfeksiyon ve hiçbir enfeksiyonla karşılaşmazsınız. Zaten burada yerel olarak bunun için de doktor olarak, kış doktoru olarak kullanılıyormuş" diye konuştu.
"ÇOCUKLARIMIZI FABRİKADA YAPAY ŞEYLERDEN UZAK TUTMAK MECBURİYETİNDEYİZ"
Maraş yemeklerini kadınların hazırladığı bir sanat eseri olarak değerlendiren Canan Karatay Elazığlı olduğunu ama Kahramanmaraş ile Elazığ'ın birbirine yakın değerleri bulunduğunu söyledi. Karatay, "Lokal değerlerimizi öne çıkartmak mecburiyetindeyiz. Fabrikada üretilen yapay şeylerden çocuklarımızı ve gençlerimizi uzak tutmak mecburiyetindeyiz. Bütün dünya artık buna döndü. Bütün dünya organik, doğal, yerel ve mevsimsel yiyeceklerin sağlık bahşedeceğini zaten kabul etmiş durumda. Ben kadınların yapmış olduğu bir sanat diye düşünüyorum ve az önce bir sanat sergisini gezmiş gibi hissettim" dedi.
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