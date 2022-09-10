Kaftancıoğlu'na 10 bin 620 lira tazminat

Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı gerekçesiyle 10 bin 620 lira adli para cezası verildi.
Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca ile davalı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasi parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Taylan Özgür Kırmızı katıldı.
Esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, mütalaasında Kaftancıoğlu'nun, paylaşımında kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret suçunun gerçekleştiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Kaftancıoğlu'nun, 24 Mayıs 2021'de bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Bakan Soylu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın, TCK'nin 125. maddesi gereğince "hakaret suçu"nu içerdiğini dile getiren Soylu'nun avukatı Kızılca, Kaftancıoğlu hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi ve sanık avukatının suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmemesini ve Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını istedi.
Davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı Kırmızı da Bakan Soylu'nun katıldığı programda müvekkilinin terör örgütü DHKP-C ile iltisaklı olduğuna dair isnatta bulunduğunu, Kaftancıoğlu'nun da televizyon programı devam ederken yaptığı paylaşımın TCK'nin 129. maddesi gereğince "karşılıklı hakaret" olarak değerlendirilmesi ve müvekkilinin beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.
Hakim, beyanları dinledikten sonra hükmünü açıkladı.
Sanık Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunun sabit görüldüğünü belirten Hakim, suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araçlar, işlendiği zaman, suç konusunun önem ve değerini göz önünde bulundurarak Kaftancıoğlu'nu, hakaret suçundan 354 gün karşılığında 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırdı.
Hakim, daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunması, yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaatin oluşmaması ve şartları oluşmadığından Kaftancıoğlu hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yasal olarak yer olmadığına hükmetti.
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