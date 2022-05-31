SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Hakkında verilen onama kararının infaz savcılığına ulaşmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na partili bir grup eşlik etti.

Kaftancıoğlu, avukatlarıyla birlikte infaz savcılığının bulunduğu kata çıktı.

Bu arada, Kaftancıoğlu adliyeye gelmeden önce iki kişi destek olmak amacıyla pankart açmak istedi. Adliyenin önü olduğu için izin vermeyen polis ekipleri ile bu kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'da 4 yıl 11 aylık hapis cezasının onanmasının ardından kesinleşen cezasının infazı için teslim olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.