Kaftancıoğlu ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasından başlatılan soruşturma nedeniyle savcılığa ifade verdi.
Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin incelenmesi sonucunda İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan res'en soruşturma başlatılmıştı. Kaftancıoğlu bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten Basın Bürosu Savcılığı'na ifade verdi.
YAZILI SAVUNMASINI VERDİ
Kaftancıoğlu savcılığa yazılı dilekçesini sunarak suçlamaları reddetti. Kaftancıoğlu yazılı savunmasında, "Ana Muhalefet Partisi'ne mensup bir siyasetçi olarak icra ettiğim görev yukarıda da izah ettiğim üzere kamusal bir görevdir. Yürütmeyi oluşturan siyasilerin, Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı şekilde iktidar alanını genişletme gayretlerini eleştirmek benim için bir hak değil zorunluluktur. Soruşturmaya konu edilen 12 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi, Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığım konuşmanın geneline bakıldığında, söylemlerimin partimizde görev alan genç arkadaşlarıma, hiçbir koşulda umutlarını kaybetmemeleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi buhrandan çıkarmak için her zamankinden daha cesur ve daha gayretli olmaları konusunda telkinde bulunmaktan ibaret olduğu görülecektir. Bu minvaldeki bir konuşmanın içeriğinden suç unsuru çıkarmak mümkün değildir. Bununla birlikte konuşma içerisinde Cumhurbaşkanı'ndan açıkça bahsedilmiş veya şahsı ile ilgili herhangi bir konuya değinilmiş değildir. Bütünüyle sisteme yönelik eleştiriler içeren bir açıklamanın Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarına saldırı teşkil etme imkanı yoktur. Bu bağlamda matufiyet şartı gerçekleşmemiş ifadelerden dolayı hakaret suçunun oluştuğundan bahsedilemez" dedi.
İfadesini sunmasının ardından Kaftancıoğlu adliyeden ayrıldı.
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