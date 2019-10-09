09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Salı akşamı TOY İstanbul’da ilk kez seyirciyle buluşan Canan Ergüder ve Kenan Ece, provaların gerçekleştiği TOY İstanbul’da basını ağırladı.
"DOKTORLARDAN BİLGİ ALDIK"
İki ayrı doktorun hikayesinin anlatıldığı oyunla ilgili hazırlık sürecini gazetecilerle paylaşan Canan Ergüder, şöyle konuştu; “Ağustos ayından beri çalışıyoruz. Güzel bir oyun oldu. Hem birlikte hem ayrı ayrı iki tane tek kişilik oyun aslında. Esas olan oyunu birleştirmekti. O hepimizi zorladı ama güzel oldu.”
Kenan Ece ise oyunla ilgili olarak “Burada iki doktor seçilmiş ama oyunun bahsettiği konular kentte yaşayan, gündelik olaylarla karşılaşan, belli bir gerçeklik içerisinde yaşayan ve kriz anında bu gerçekliğin yıkıldığını tecrübe eden herhangi iki insanda olabilir. Bu oyunda doktorlar seçilmiş. O yüzden doktorların yaşadığı sıkıntıları ele alıyoruz” açıklamasında bulundu.
Oyunun hazırlık sürecinde doktorlar üzerinde araştırma yaptıklarını belirten Canan Ergüder, “Tanıştığımız, konuştuğumuz doktorlar oldu. Aynı zamanda metin hepimizin çıkarımlar yapabileceği bir metindi. Dolayısıyla da çok fazlada bir araştırmaya gerek duymadık.” dedi.
Bir muhabirin “Aynı sahnede birlikte çalışmak sizin adınıza zor oldu mu?” sorusuna Kenan Ece, “Başta zor olabileceği konusunda uyarıldık. Çünkü çok fazla birlikte vakit geçirdiğiniz zaman insan kendine alan yaratamayabilir. Bizim açımızdan böyle bir şey olmadı. Gayet keyifli çalıştık.” şeklinde yanıt verdi. Canan Ergüder, “Uzun yıllar sahnelerdesiniz. Zaman zaman yıprandığınızı hissettiğiniz dönemler oldu mu?” şeklindeki soruya “Tabii ki. Özellikle bir oyuncu başrolde çalışıyorsa çalışma şartlarını zaten hepimiz biliyoruz. Birçok yük insanın üstünde olabiliyor. Haftanın 6 günü çalışıyorsun.” yanıtını verdi.
Oğulları nedeniyle proje seçiminde hassas davrandıklarını belirten ikili, şehir dışı oyunlara oğulları Demir Efe’yi de götüreceklerini söyledi.
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