Hamile kalırsa dünyada bir ilk olacak

18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da yaşayan 35 yaşındaki serebral palsi hastası Canan Aykanat, bu günlerde vücudunda taşımış olduğu beyin pili ile anne olmak için ameliyat masasına yatacak.
Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER)’nin başkanlığını yapan Aykanat, henüz 4 yaşındayken serebral palsi hastalığına yakalandı. Yıllardır hastalığıyla mücadele eden genç kadın, bugünlerde anne olmak için geçireceği ameliyata hazırlanıyor.
"ESKİDEN KONUŞAMIYORDUM"
İHA'nın haberine göre; Canan Aykanat, "Hastalığımın teşhisi 4 yaşındayken konuldu. Hastalığımın ismi serebral palsi, ama distoni olarak geçiyor. Yani bütün vücudumda kasılmalar var. İlk kez 4 yaşımdayken boyun bölgemde başladı, daha sonra bütün vücudumda ilerledi. Eskiden konuşamıyordum. Konuştuğumda ne dediğim anlaşılmıyordu. Çeşitli tedaviler görmüştüm önceki yıllarda, ama çok etkili olmadığı gibi hastalığım ilerlemeye devam etti. 2017’de bir ameliyat geçirdim ve o ameliyat ile hastalığımın ilerlemesi durduruldu. O ameliyatla derin beyin simülatörü yani beyin pili takıldı. Bu pilin takılmasında yaş sınırı (50-55 aralığı) var. Bu sebeple de Türkiye’de ilk genç hasta olarak bana takılmış oldu" dedi.
"DÜNYADA BİR İLK OLACAK"
Anne olmak için karnındaki pilin bulunduğu yerden alınarak göğüs bölgesinde bir yere takılması için ameliyat olacağını söyleyen Aykanat, hamile kalırsa dünyada beyin pili takılı olarak doğum yapan ilk kadın olacağını söyledi.
Aykanat, "Pil daha önce göğsüme takılmıştı, sonra orada durmayınca karnıma aldılar fakat anne olmak istediğim için şimdi yakın zamanda gerçekleştireceğim operasyonla karnımdan alınıp kalbime doğru bir yere takılacak. Eğer nasip olursa bu işlemden sonra gebe kalırsam bu da dünyada bir ilk olacak. Çünkü böyle benim gibi beyin pili takılı olan hastalarda gebelik oranı hiç yokmuş. Ben de dünyada bir ilk olacağım inşallah" diye konuştu.
"ANNE OLMAK HER KADININ HAKKI"
Ameliyat öncesi yaşadığı heyecanı anlatan genç kadın, anne olmanın her kadının hakkı olduğunu belirterek, "Anne olmak her kadının hakkı biliyorsunuz. Engelli olunca daha farklı gözle bakılıyor hatta zorlukları da olabiliyor aman zaman ama engelli olmak anne olmaya bir engel değildir hiçbir zaman. Ben de anne olmak için bu operasyonu geçireceğim. Şimdilik her şey yolunda ve bu operasyon da hayırlısıyla atlatırsam her şeyin daha da güzel olacağına inanıyorum inşallah” dedi.
Yaşadığı olumsuzluklara rağmen birçok kadına örnek olacak bir hayatı olan Canan Aykanat, kendisi gibi rahatsızlığı olan kadınlara da seslenmeyi ihmal etmedi. Aykanat, "Öncelikle kadın olduklarını unutmasınlar. Onlar bir kadın. Fiziki deformasyonları olsa bile ilk önce bir kadın olduklarını, bir anne olduklarını hatırlamalılar. Çünkü her şeye rağmen annelik duygusunu yaşamak çok güzel bir şey. Hayata küsmemeleri gerekiyor. Bence her anlamda kadınlıklarını yaşamaları gerekiyor” diye konuştu.
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