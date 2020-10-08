Çanakkale’de sürücüler araçlarını yağışa karşı korumaya aldı

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, il genelinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Bunun üzerine vatandaşlar, araçlarını korumaya almak amacıyla kapalı pazar yerlerine ve kent merkezindeki köprü altlarına park etti. Bazıları ise araçlarının üzerlerine battaniye ve çarşaflarla örttü.

Çanakkale'de sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece saat 03.00'e kadar süreceği, metrekareye 40 ila 75 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.