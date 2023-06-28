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Çanakkale´de köprü üzerinde iki otomobil çarpıştı; 8 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Çırpılar Köprüsü'nde iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

Giriş: 28.06.2023 - 20:45 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale´de köprü üzerinde iki otomobil çarpıştı; 8 yaralı
Çanakkale'de köprü üstünde kaza
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DHA

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Çırpılar köyü yakınlarındaki Çırpılar Köprüsü´nde meydana geldi. Tongurlu Köyü'nden Çırpılar köyü yönüne giden otomobil, karşı yönden gelen otomobil köprü girişinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mesut Erdem, yanındaki Seyfi Özkan, Ramazan Topal ve İlyas Uydaş ile diğer araç sürücüsü Mehmet Aydoğan, eşi Yaren Aydoğan (22) ve çocukları Meryem Aydoğan (3), Hatice Aydoğan (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza yapan sürücülerden Mehmet Aydoğan, ailesiyle memleketi Tekirdağ'a bayram tatiline giderken kazanın yaşandığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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