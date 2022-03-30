Çanakkale’de ada seferleri iptal

Çanakkale boğaz hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ firmasından yapılan duyuruda, "31 Mart Perşembe beklenen fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattında gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 07:00, Kabatepe'den ise saat 11:00'de seferler yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir, 1 Nisan Cuma günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı bulunan tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu."

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