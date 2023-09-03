Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Çanakkale’de 750 bisikletçi şehitlere saygı için pedal çevirdi

        Çanakkale’de 750 bisikletçi şehitlere saygı için pedal çevirdi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 750 bisikletçi Şehitlere Saygı Sürüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:52 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        750 bisikletçi şehitler için pedal çevirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyaları önünde düzenlenen 12’nci Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşüne Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci ve 26 ilden 750 sporcu katıldı.

        Namazgah Tabyası önünde toplanan bisiklet severler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra verilen start ile sporcular şehit ve gaziler için 48 kilometrelik saygı sürüşüne başladı.

        Sporcular, Kilitbahir Kalesi önünden sırasıyla Şahindere Şehitliğine ardından da Alçıtepe köyü üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşacak. Parkur aynı güzergah üzerinden devam edip başlangıç noktasında sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        5 bölgede birden sağanak var!
        5 bölgede birden sağanak var!
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Bakanlık açıkladı
        Bakanlık açıkladı
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Habertürk Anasayfa