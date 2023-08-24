Çanakkale'de dün sabah saatlerinde başlayan yangın sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu ana kadar yaklaşık 1500 hektar alanının etkilendiğini belirtirken, sabah saatleri itibarıyla karadan ve havadan müdahale yeniden başladı. Peki, Çanakkale orman yangınında son durum ne, can kaybı var mı? İşte Çanakkale yangını son dakika gelişmeleri...