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        Haberler Gündem Çanakkale Valiliği'nden orman yangını uyarısı - Güncel haberler

        Çanakkale Valiliği'nden orman yangını uyarısı

        Çanakkale Valiliği, ormana giriş yasağına uyulması ve yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olunması uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 21:00
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        Çanakkale Valiliği'nden orman yangını uyarısı
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        Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale'de önümüzdeki günlere sıcak havanın yanı sıra kuvvetli rüzgarın da beklendiği belirtilerek, bu durumun orman yangınları açısından çok büyük bir risk oluşturduğu vurgulandı.

        Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ormana giriş yasağına uyması ve yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #Çanakkale
        #Çanakkale Valiliği
        #ORMAN
        #yangın
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