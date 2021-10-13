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Çanakkale Valiliği'nden, 'Assos' bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama

Çanakkale Valiliği, Ayvacık ilçesi sınırlarındaki Assos bölgesinde devam eden çalışmaların, ilgili kurum ve kuruluşların gözetimi ve denetiminde, projesine uygun devam ettiğini bildirdi

13.10.2021 - 20:12 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale Valiliği'nden 'Assos' açıklaması - Haberler
Çanakkale Valiliği'nden 'Assos' açıklaması
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AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Assos Antik Liman Mevkisi'nde yapılan çalışmalarda iş makinesi kullanımı, yol ve seki yapısı oluşturulması ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberlerin yayımlandığı anımsatıldı.

AA'da yer alan habere göre açıklamada, yapılan iyileştirme çalışmaları sırasında iş makinesinin kullanımını gerektiren ve gerektirmeyen durumların, teknik şartnamede detaylı olarak belirtildiği vurgulandı.

Projede şevlendirme yapılacak alanlarda iş makinesi kullanılacağının teknik rapor, teknik şartname ve uygulama projesinde açıkça belirtildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer imalatlarda kesinlikle iş makinesi kullanılmayacağı belirtilmiştir. Dağcı marifeti ile enerji sönümleyici bariyerlerin yerleştirilme çalışmaları ayrıca yürütülmektedir. Yapılan şevlendirme çalışmalarında doğal iş akışı nedeniyle iş makinelerinin şevler arası hareketi ve manevra kabiliyetinin sağlanması amacıyla yol yapısı ve seki yapısı oluşmuştur. Projenin tamamlanmasına müteakip böyle bir yol ve seki yapısı kesinlikle kalmayacaktır. Daha önce yaptığımız açıklamalarda belirttiğimiz gibi çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşların gözetimi ve denetiminde projesine uygun olarak sürdürülmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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