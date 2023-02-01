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Çanakkale TOKİ kura çekimi sonuçları CANLI YAYIN! Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık TOKİ kura çekim sonuçları

Çanakkale'de TOKİ heyecanı başladı! 6 ilçenin TOKİ kura sonuçları

Çanakkale TOKİ kura çekimi 1 Şubat Çarşamba yani bugün başladı. Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçelerinde toplamda bin 290 konut bugün saat 10.00'da başlayan TOKİ kura çekilişi sonrası sahiplerini bulacak. İşte Çanakkale TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın takip ekranı ve ilk sonuçlar...

Giriş: 01.02.2023 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ Çanakkale kura çekimi ile bugün toplamda bin 290 konut sahibini bulacak. kura çekimi saat 10.00'da başladı. TOKİ Youtube Kanalı üzerinden canlı yayınlananan TOKİ Çanakkale kure çkimi ile Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçelerinde başvuru yapan Çanakkaleliler ev sahibi olacak. İşte TOKİ Çanakkale kura sonuçları...

  • ÇANAKKALE TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    ÇANAKKALE TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

  • 4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

  • İşte, 1 Şubat TOKİ Çanakkale kura sonuçlarında çıkan isimler...

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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