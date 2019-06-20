Çanakkale takımını bekliyor

20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Sohbetleri’nin bir durağı da Çanakkale oldu.
Basketbol İl Temsilcisi Murat Firidinoğlu’nun organizasyonuyla Çanakkale’de düzenlenen U-18 Kızlar Türkiye Şampiyonası sırasında 18 Mart Üniversitesi’nde gerçekleşen buluşmada, Milliyet Gazetesi Basketbol Yazarı Ümit Avcı ve basketbol yazarı Gökhan Türe dışında Kadın Milli Takımları Alt Yapı Sorumlusu Zeynep Gül Ene de yer aldı.
Oldukça verimli geçen buluşmada, Çanakkale’nin neden üst liglerde takımının bulunmadığı ve kısa süre önce yer alan kadın takımının neden aynı güçle yoluna devam edemediği konusunda fikir alışverişi yapıldı. Yapımı süren spor salonlarıyla birlikte tesis anlamında oldukça güçlü gözüken Çanakkale’nin basketbol turizmi ile adının çok daha fazla duyurulabileceği ve bölgedeki sanayi kuruluşları ile üniversitenin ortak çalışması ile çok önemli sonuçlar elde edilebileceğinin üzerinde duruldu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ögretim Görevlisi Hüseyin Özden Yurdakul da dikkatle takip ettikleri sohbet sonunda, Çanakkale’de yeniden yarışmacı bir takımın oluşturulması için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ettiler.
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