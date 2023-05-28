Çanakkale Seçim Sonuçları 2023: Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Çanakkale başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Çanakkale Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Çanakkale seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Çanakkale Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.91 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.7 oldu. Çanakkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 221.599 oyla yüzde 58.03 - Recep Tayyip Erdoğan: 160.247 oyla yüzde 41.97 aldı.

Çanakkale 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 221.599 oyla yüzde 58.03

Recep Tayyip Erdoğan: 160.247 oyla yüzde 41.97

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 214.450 oyla yüzde 54.58 - Recep Tayyip Erdoğan: 155.165 oyla yüzde 39.49 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 221.599 oyla yüzde 58.03Recep Tayyip Erdoğan: 160.247 oyla yüzde 41.97