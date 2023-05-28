Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Çanakkale Seçim Sonuçları 2023: Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başındaydı. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, tekrardan oy kullanıldı. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağı kararının kalmasının ardından Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları gelmeye başladı. 28 Mayıs 2023 Çanakkale seçim sonuçları ve önde olan Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için sonuçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Çanakkale seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? Çanakkale seçim sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs 2023 Çanakkale Cumhurbaşkanı seçim sonucu canlı takip ekranı

Giriş: 28.05.2023 - 20:00 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale Seçim Sonuçları 2023: Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?
HABERTURK.COM

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Çanakkale başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Çanakkale Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Çanakkale seçim sonuçları ile il genelinde son durum
Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Çanakkale Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.91 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.7 oldu. Çanakkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 221.599 oyla yüzde 58.03 - Recep Tayyip Erdoğan: 160.247 oyla yüzde 41.97 aldı.
Çanakkale 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 221.599 oyla yüzde 58.03
Recep Tayyip Erdoğan: 160.247 oyla yüzde 41.97
İLK TURDA NELER OLMUŞTU?
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 214.450 oyla yüzde 54.58 - Recep Tayyip Erdoğan: 155.165 oyla yüzde 39.49 oy oranı elde etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu: 221.599 oyla yüzde 58.03

Recep Tayyip Erdoğan: 160.247 oyla yüzde 41.97



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sandıklar kapandı! Seçim sonuçları netleşiyor
Sandıklar kapandı! Seçim sonuçları netleşiyor
Bakanların sandığından kim çıktı?
Bakanların sandığından kim çıktı?
Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor
Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor
Oy kullandıktan sonra soluğu plajda aldılar
Oy kullandıktan sonra soluğu plajda aldılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.