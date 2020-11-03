Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

AA

Törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 3 Kasım 1914'ün, Çanakkale'de ilk şehitlerin verildiği gün olduğunu söyledi.3 Kasım'da düşman donanmasındaki gemilerin açığa gelip, Seddülbahir'i bombalayıp, Seddülbahir'deki cephaneliğin ateş alması sonucu infilak etmesiyle oluşan patlamada 81 er ve 5 subayın şehit olduğunu ifade eden Kaşdemir, "Tarihe Çanakkale'nin ilk şehitleri olarak geçmişlerdir. Onları rahmetle ve şükranla anıyoruz. Cenab-ı Allah'ın izni ve şehitlerimizin fedakarlığı sayesinde hür rüzgarlar esiyor. Temennimiz odur, inşallah bu topraklarda al bayrağımız dalgalanacak ve ezanlar hiç dinmeyecek. Biz de kahraman şehit ve gazilerimizi unutmayacağız. Onları her zaman hayırla yad edeceğiz. Onları unutmadığımızı ve onları çok sevdiğimizi göstermek için bugün buradayız." şeklinde konuştu.

Daha sonra törende Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen askerler için dua edilmesinin ardından şehitliğe protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

Törene Vali İlhami Aktaş, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli katıldı.Çanakkale Savaşları sırasında, 3 Kasım 1914'te İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin 16 dakika süren bombardımanı sonucu Seddülbahir Kalesi'nde 5 subay ve 81 er şehit oldu.