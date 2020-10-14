Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Muşlularla buluştu

AA

Muş Belediyesi önünde ziyarete açılmasının ardından il merkezine gelen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ne vatandaşlar ilgi gösterdi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp maske kontrolü yapıldıktan sonra müzeye alınan vatandaşlar, Çanakkale ruhunu ilk günkü gibi yaşadı.

Gün boyu Belediye Meydanı'nda ziyarete açık kalacak müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili objeler ve dijital gösteriler yer alıyor.İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Projesinin insanların Çanakkale ruhunu ilk günkü gibi yaşayabilmelerini sağlamak, Çanakkale'ye henüz gitmemiş olan, şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyenler için geliştirildiğini belirtti.