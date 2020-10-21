"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari'de

AA

Çanakkale Zaferi'nin ruhunu tüm kesimlere yaşatmak amacıyla 81 ili dolaşan mobil müze kente geldi.Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Taşdemir, Belediye Başkan Vekili Hamit Zibek, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu ile müzeyi gezdi.Müze görevlileri, Çanakkale Savaşı'ndan kalma çeşitli materyaller, silah, mühimmat ve askeri kıyafetlerle ilgili ziyaretçilere bilgi verdi.Müzenin iki gün boyunca ziyarete açık kalacağı belirtildi.